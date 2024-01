Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: ventes mondiales en hausse de 1,5% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé jeudi avoir enregistré des ventes mondiales en hausse de 1,5% en 2023, essentiellement grâce à la vigueur de la demande aux Etats-Unis.



Le constructeur automobile allemand indique avoir livré 2.491.600 voitures particulières et véhicules utilitaires l'an dernier, dont 2.043.800 unités de sa marque haut de gamme Mercedes-Benz.



Mercedes se trouve ainsi reléguée au deuxième rang du classement des voitures 'premium' largement dominé par BMW, avec des ventes qui ont augmenté de 7,3% à 2.253.835 unités l'an dernier.



Si les ventes de Mercedes-Maybach (+19%), du tout-terrain Classe G (+11%) et de la gamme Mercedes-AMG (+4%) ont brillé, ce sont surtout les ventes des véhicules d'entrée de gamme qui ont soutenu l'activité, avec des volumes en hausse de 4% à 618.800 unités, essentiellement sous l'effet du succès des modèles compacts EQA (+57%) et EQB (+109%).



Les ventes de voitures électriques Mercedes-Benz ont, elles, grimpé de 73% à 222.600 unités pour désormais représenter 11% des ventes totales du groupe.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -1.18%