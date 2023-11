Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: va motoriser McLaren en F1 jusqu'en 2030 information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé aujourd'hui que l'équipe McLaren F1 continuera a bénéficer de son unité de puissance Mercedes-AMG jusqu'à 2030, prolongeant ainsi leur collaboration pour quatre années supplémentaires.



Cette annonce est particulièrement stratégique alors que la catégorie reine du sport auto sera soumise à une nouvelle réglementation moteur à partir de 2026.



McLaren et Mercedes ont collaboré en continu entre les saisons 1995 et 2014, avant de reprendre leur partenariat en 2021.



2026 marquera donc la 26e année de collaboration entre les deux marques prestigieuses, toutes deux engagées et investies dans le sport depuis de nombreuses.



'Nous sommes impatients de créer une dynamique vers 2026 et le début d'une nouvelle ère de conception de groupes motopropulseurs électrifiés innovants en Formule 1 ', a commenté Markus Schaefer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie.







