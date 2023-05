Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: va installer un nouveau parc éolien information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce aujourd'hui avoir choisi le promoteur allemand de parcs énergétiques UKA pour l'installation d'un nouveau parc éolien terrestre de plus de 120 MW sur son circuit d'essai de Papenburg, dans le nord de l'Allemagne.



UKA a obtenu un contrat à long terme d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros pour la construction d'une vingtaine d'éoliennes d'ici le milieu de la décennie.



Le parc éolien sera opérationnel sur le site dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité (AAE) suffisant pour couvrir environ 20 % des besoins annuels en électricité du groupe en Allemagne.



L'installation de systèmes photovoltaïques sur la piste d'essai est également à l'étude.



La procédure d'approbation du parc éolien devrait débuter avant la fin de cette année. Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, la construction des éoliennes pourrait commencer dès l'année prochaine, et le parc éolien pourrait être opérationnel en 2026.



' D'ici 2039, nous avons l'intention de couvrir les besoins énergétiques de notre réseau de production mondial entièrement avec des énergies renouvelables, et donc sans émissions de CO₂. Nous préparons systématiquement nos sites à cet effet ', souligne Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz.





