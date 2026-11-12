Mercedes-Benz suspend ses investissements en Allemagne et envisage des fermetures d'usines

Mercedes-Benz a annoncé la suspension de tous ses nouveaux investissements dans ses usines allemandes et examine désormais plus sérieusement la possibilité de fermer certains sites de production. Cette décision, communiquée jeudi aux salariés, intervient après l'échec des discussions avec les représentants du personnel sur les réductions des coûts salariaux. Le constructeur haut de gamme cherche à améliorer sa compétitivité face aux coûts industriels élevés en Allemagne, dans un contexte de crise profonde du secteur automobile européen. La direction avait déjà averti en septembre que deux usines pourraient être menacées de fermeture en l'absence d'accord sur les économies nécessaires.

Michael Schiebe, responsable de la production, a confirmé le gel des investissements, tandis que Britta Seeger, membre du directoire, a reconnu que les fermetures d'usines devaient désormais être étudiées plus attentivement, malgré la volonté affichée de les éviter. Les négociations se poursuivent avec le syndicat IG Metall, alors que les tensions sociales s'intensifient dans l'ensemble de l'industrie allemande. Volkswagen prépare également des discussions à partir du 24 novembre autour d'un vaste programme de restructuration susceptible d'entraîner jusqu'à 100.000 suppressions d'emplois et la fermeture de quatre usines. L'équipementier Schaeffler a, de son côté, annoncé la suppression de 3.460 postes et la fermeture de cinq sites européens, dont quatre en Allemagne.

Cette vague de restructurations reflète les difficultés structurelles des constructeurs allemands, confrontés à des coûts de production élevés, à la transformation vers l'électrique et à une concurrence internationale accrue. Le ralentissement de leurs activités en Chine, longtemps source majeure de profits, s'accompagne d'une progression des marques chinoises sur le marché européen. Selon Roland Berger, au moins 200.000 emplois pourraient disparaître dans l'industrie automobile allemande d'ici 2030. Plusieurs dirigeants réclament désormais des mesures commerciales protectrices à Bruxelles, tandis que Stellantis alerte également sur une hausse des coûts industriels. Pour Mercedes-Benz, le gel des investissements constitue à la fois un levier dans les négociations sociales et le signe d'une remise en question de son organisation industrielle en Allemagne.