Mercedes-Benz: renforce son engagement à Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz s'engage à investir 24 millions d'euros supplémentaires pour la protection de l'environnement et à la culture à Stuttgart.



' La région de Stuttgart a toujours revêtu une importance particulière en tant que siège principal de l'entreprise ' indique la direction.



Le groupe renforcera encore son engagement dans la région. En plus des projets existants, Mercedes-Benz soutiendra des initiatives dans les domaines de la protection sociale, de l'environnement et de la culture avec 24 millions d'euros supplémentaires jusqu'en 2028.



' Daimler a inventé la voiture à Stuttgart et aujourd'hui, une grande partie de notre équipe Mercedes-Benz vit et travaille dans la région - et c'est là que nous nous engageons depuis des décennies. Nous renforcerons encore notre engagement en faveur de la cohésion sociale, de la protection de l'environnement et de la diversité culturelle et travaillerons en collaboration avec des partenaires solides de la région.' A déclaré Renata Jungo Brüngger, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG.