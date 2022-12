Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: renforce l'organisation de ses ventes information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un changement au sein de l'organisation commerciale de Mercedes-Benz Vans.



David Perdomo Hollatz reprendra la direction de la région Europe ainsi que la direction de Van Germany de Steffen Lucas à partir de février.



Nicolette Lambrechts dirigera les ventes et le marketing de la région Outre-mer de Mercedes-Benz Vans à partir d'avril.



'Avec l'engagement de Nicolette Lambrechts et de David Perdomo Hollatz, nous sommes bien positionnés pour la prochaine phase de notre transformation et nous sommes convaincus que nous allons accélérer notre croissance. David et Nicolette feront progresser notre entreprise grâce à leur profonde expérience du marché, tant dans les activités opérationnelles que dans la réalisation de nos objectifs stratégiques', déclare Klaus Rehkugler, vice-président des ventes et du marketing de Mercedes-Benz Vans.





