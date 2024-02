Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: recul de près de 20% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz publie un chiffre d'affaires de 40,2 milliards d'euros au 4e trimestre, en recul de 1,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort en repli de 12,1%, à 4,45 milliards d'euros, laissant apparaître un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros, en repli de 21,5% et un BPA de 2,99 euros (-19,7%).



En revanche, le FCF (industrial business) progresse de 38,8%, à 3,44 milliards d'euros.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA ressort à 153,2 MdsE (+2,1%), pour un EBIT ajusté de 20 MdsE (-3,2%) avec un bénéfice net de 14,5 MdsE (-1,9%) et un BPA de 13,46 euros (-0,7%).



Pour 2024, le constructeur cible un CA du Groupe au niveau de l'année précédente, avec un EBIT du Groupe 'légèrement inférieur au niveau de 2023'.





