Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: record de production à l'usine de Rastatt information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la production de son 6 millionième véhicule à l'usine Mercedes-Benz de Rastatt, un nouveau succès important dans son histoire de plus de 30 ans. Le véhicule qui est sorti des chaînes de production est un EQA entièrement électrique.



' Cette EQA ne marque pas seulement un anniversaire de production important pour l'usine de Rastatt - elle représente également une étape importante dans la production de voitures compactes chez Mercedes-Benz dans le monde entier ' indique le groupe.



Au total, quelque 210 000 véhicules ont été produits à Rastatt en 2022.



'Le 6 millionième véhicule symbolise le succès de l'usine. Avec la production de la CLA comme premier véhicule sur la plateforme MMA dès le milieu de la décennie, nous confirmons l'orientation du site de Rastatt vers 'Electric only' et son importance dans le réseau de production mondial de Mercedes-Benz'. A déclaré Jörg Burzer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, responsable de la production, qualité et gestion de la chaîne d'approvisionnement.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -1.15%