Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: reconduit les mandats de deux managers information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Mercedes fait savoir que son conseil de surveillance a reconduit les mandats de Renata Jungo Brüngger (62 ans) jusqu'à fin 2025 et Britta Seeger (54 ans) jusqu'à fin 2029. Autrement, les contrats auraient expiré à la fin de l'année.



Renata Jungo Brüngger est membre du Conseil d'administration du groupe depuis le 1er janvier 2016 en tant que responsable de l'intégrité, de la gouvernance et du développement durable.



Britta Seeger est membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG depuis le 1er janvier 2017, responsable du marketing et des ventes de Mercedes-Benz Cars.



' Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec ces managers expérimentés, qui ont tous deux apporté une contribution exceptionnelle à Mercedes-Benz' a commenté Bernd Pischetsrieder, président du conseil de surveillance de Mercedes-Benz Group AG.



Le constructeur a rappelé que Renata Jungo Brüngger avait joué 'un rôle déterminant pour garantir que la durabilité soit profondément intégrée dans la stratégie d'entreprise', tandis que Britta Seeger a 'pris l'initiative de décisions clés qui se sont avérées d'une importance stratégique considérable pour les ventes mondiales'.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +2.59%