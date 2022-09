Mercedes-Benz: recharge simplifiée avec Plug & Charge information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 12:42

(CercleFinance.com) - Désormais, les véhicules hybrides rechargeables Mercedes-Benz de la génération actuelle seront équipés de Plug & Charge en combinaison avec le service Mercedes me connect, Mercedes me Charge.



Mercedes-Benz est l'un des premiers constructeurs automobiles à proposer cette fonction. La recharge et le paiement sont encore plus faciles pour les clients avec Plug & Charge, puisqu'il n'est plus nécessaire de s'authentifier manuellement. La station de recharge communique directement avec le véhicule, à condition que la station de recharge publique correspondante soit compatible avec Plug & Charge.



Plug & Charge fonctionne initialement sur plus de 1 800 points de charge rapide IONITY en Europe et sur environ 700 points de charge rapide Aral pulse en Allemagne. Mercedes-Benz et les opérateurs de réseaux de recharge travaillent en permanence à l'extension de Plug & Charge à d'autres stations de recharge.