Mercedes-Benz: prolongation de deux contrats de direction

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que son conseil de surveillance a prolongé les contrats de direction de Sabine Kohleisen et Jörg Burzer.



Sabine Kohleisen a ainsi été confirmée dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG pour les ressources humaines et le travail jusqu'au 30 novembre 2025.



De son côté Jörg Burzer a reçu le mandat de membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG pour la gestion de la production, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au 30 novembre 2029.



Les prolongations sont conformes aux directives du conseil de surveillance pour la nomination et le renouvellement des membres du directoire. .



Par ailleurs, un poste à pourvoir au sein du conseil de surveillance de Mercedes-Benz Group AG sera pourvu : Bernd Pischetsrieder, 75 ans, quittera le conseil de surveillance à l'issue de l'assemblée générale de Mercedes-Benz Group AG le 8 mai 2024. Doris Höpke, 57 ans, ancienne membre du conseil d'administration de Munich Re, sera proposée à l'assemblée générale pour lui succéder au conseil de surveillance.



Bernd Pischetsrieder avait déjà proposé Martin Brudermüller, président du directoire de BASF SE, comme son successeur au poste de président du conseil de surveillance lors de sa réunion inaugurale en mai 2023.





