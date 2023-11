Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: prend une participation dans btv technologies information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 16:38









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce une prise de participation minoritaire dans la société btv technologies. Il s'agit d'un n partenaire de service pour les composants électroniques dans l'industrie automobile et des biens de consommation. Cette société va permettre d'augmente ainsi la sécurité d'approvisionnement en semi-conducteurs.



Mercedes-Benz travaille déjà avec btv technologies depuis 2021. Le groupe augmente ainsi sa collaboration avec le partenaire logistique dans le contexte de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.



L'entreprise est aussi spécialisée dans la logistique, la programmation, la gestion de la qualité, l'assemblage, le testing et le stockage à long terme de composants électroniques.





