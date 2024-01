Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: plus de 1,5M de bornes de recharge au réseau information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que son service ' Mercedes me Charge ' a franchi une étape importante en janvier : le réseau regroupe désormais plus de 1,5 million de bornes de recharge dans le monde provenant de plus de 1 300 opérateurs de bornes de recharge.



' Mercedes me Charge est actuellement l'un des plus grands réseaux de recharge publics au monde, exploité de manière cohérente sous le même nom de produit dans le monde entier ', souligne le groupe.



Dans le détail, Mercedes-Benz propose à ses clients la recharge dans 31 pays, avec notamment près de 600 000 points de recharge en Europe, plus de 800 000 en Asie et environ 100 000 en Amérique du Nord.



En Allemagne, le réseau Mercedes me Charge compte plus de 100 000 bornes de recharge, intégrant plus de 90 % de toutes les bornes de recharge du pays. Sur un total de 1,5 million de bornes de recharge, 170 000 sont des bornes de recharge rapide délivrant 150 kW de puissance ou plus.



'Mercedes me Charge est l'un des réseaux de recharge qui connaît la croissance la plus rapide. En 2023, 40 000 points de recharge en moyenne ont été intégrés chaque mois ' a commenté Franz Reiner, directeur de Mercedes-Benz Mobility AG.







