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Mercedes-Benz peut ramener ses coûts en Allemagne au niveau de ceux des États-Unis, selon son directeur général
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 12:01

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Mercedes-Benz peut ramener ses coûts en Allemagne au même niveau qu'aux États-Unis, a déclaré mercredi son directeur général, Ola Kaellenius.

"Si nous sommes actuellement à un indice de 100 et que les Américains se situent autour de 80, c'est tout à fait possible", a déclaré M. Kaellenius lors d'une conférence économique organisée par le journal *Süddeutsche Zeitung*.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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