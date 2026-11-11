Mercedes-Benz peut ramener ses coûts en Allemagne au niveau de ceux des États-Unis, selon son directeur général

Mercedes-Benz peut ramener ses coûts en Allemagne au même niveau qu'aux États-Unis, a déclaré mercredi son directeur général, Ola Kaellenius.

"Si nous sommes actuellement à un indice de 100 et que les Américains se situent autour de 80, c'est tout à fait possible", a déclaré M. Kaellenius lors d'une conférence économique organisée par le journal *Süddeutsche Zeitung*.