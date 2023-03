Mercedes-Benz: permet de payer depuis sa voiture information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce être le premier constructeur automobile au monde à utiliser la technologie Visa d'authentification déléguée et Visa Cloud Token Framework pour permettre un paiement natif sécurisé dans la voiture.



Dès à présent, les clients en Allemagne peuvent payer des services numériques et des mises à niveau matérielles à la demande dans le Mercedes me Store en utilisant un capteur d'empreintes digitales dans la voiture.



Le paiement à partir de la voiture par empreinte digitale sera étendu à d'autres services tels que le ravitaillement en carburant ainsi qu'à d'autres marchés européens plus tard cette année.



D'ici 2026, plus de 4,7 milliards de transactions de paiement depuis la voiture sont attendues dans le monde.



' En introduisant le commerce électronique natif dans la voiture, nous sommes une fois de plus des pionniers et au début d'un développement prometteur ', commente Franz Reiner, directeur général de Mercedes-Benz Mobility.