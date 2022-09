Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes‑Benz: partenariat avec Rivian dans les utilitaires information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Mercedes‑Benz Vans a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec le constructeur américain de voitures électriques Rivian, avec lequel il prévoit d'établir un partenariat stratégique dans la production de camionnettes électriques.



Les deux groupes expliquent vouloir créer une co-entreprise qui sera chargée d'exploiter une usine européenne appelée à assembler, d'ici quelques années, les fourgons électriques développés par les deux marques.



L'idée, à en croire les deux partenaires, consisterait à s'appuyer sur un site déjà existant au sein du maillage industriel de Mercedes‑Benz en Europe centrale et orientale.



Cette usine produirait à la fois l'architecture VAN.EA, la plateforme d'utilitaires et de camions légers sans émissions de Mercedes, ainsi que la seconde génération de véhicules professionnels de Rivian, baptisée Rivian Light Van (RLV).





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -2.34%