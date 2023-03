Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: ouvre les commandes des GLE SUV et Coupé information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 17:28









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce aujourd'hui que ses modèles GLE SUV et Coupé révisés sont disponibles à la commande. Les modèles Mercedes-AMG 53 et 63 sont mis en vente chez les concessionnaires



Les modèles GLE de Mercedes-Benz peuvent également être commandés en tant qu'hybrides rechargeables.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -0.57%