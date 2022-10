Mercedes-Benz: Oddo dégrade son opinion, abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - Oddo abaisse sa note sur le titre Mercedes-Benz, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 75 à 65 euros, 'essentiellement en raison de multiples plus prudents'.



Le bureau d'analyses rappelle que sa précédente opinion positive sur le titre reposait principalement dans la stratégie du groupe consistant à se focaliser sur la valeur et non plus sur les volumes, une stratégie qui a porté ses fruits dans un contexte de pénurie et de limitation de l'offre.



'A court terme, et face à l'incertitude, cet angle nous semble néanmoins difficilement constituer un levier significatif pour le titre, d'autant plus en l'absence de lancements majeurs en 2023 (davantage de lancements chez le concurrent BMW). Enfin, la récente IPO de Porsche a pu ou pourrait conduire certains investisseurs à préférer ce dernier', indique le broker.



Si l'analyste estime que le 2nd semestre devrait être 'toujours très bien orienté', il se montre plus prudent sur 2023 (-4% sur le CA et sur l'EBIT), en raison d'une vue moins favorable sur l'environnement (Oddo est 3% en-dessous des attentes pour tous les constructeurs), notamment sur les volumes.