Mercedes-Benz: Nucor va fournir de l'acier à bas carbone

(CercleFinance.com) - Nucor et Mercedes-Benz ont signé mercredi un contrat portant sur la fourniture d'un acier à bas carbone destiné aux véhicules que le constructeur automobile produit sur son usine de Tuscaloosa (Alabama).



Le sidérurgiste américain précise qu'il approvisionnera le groupe allemand avec son acier Econiq-RE, entièrement produit à partir d'énergies renouvelables et qu'il commercialise depuis 2022.



D'après Nucor, cette technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport aux méthodes traditionnelles, basées sur la production dans des hauts fourneaux (Scopes 1, 2 & 3).





