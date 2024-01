Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: motorisera Williams Racing F1 jusqu'en 2030 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce qu'il continuera à propulser l'équipe de F1 Williams Racing au moins jusqu'à la saison de 2030.



Williams devient ainsi la seconde équipe client de la marque à l'étoile qui profitera de ses groupes propulseurs au-delà de 2026, soit l'année qui verra l'arrivée d'une nouvelle réglementation pour les blocs moteurs.



Pour rappel, Mercedes-AMG propulse déjà l'équipe basée à Grove depuis 2014 et le début de l'ère hybride du V6 de 1,6 litre.

2023 marquait déjà la 10e année de partenariat entre Mercedes-Benz et Williams.



' C'est fantastique de prolonger notre partenariat avec Williams Racing jusqu'en 2030. Nous entretenons une relation solide avec eux depuis l'introduction de la réglementation actuelle sur les groupes propulseurs et nous sommes impatients de poursuivre cela dans cette prochaine ère' a commenté Markus Schaefer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +1.33%