Mercedes-Benz: le relèvement d'objectifs snobé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group recule en Bourse ce mercredi, le marché ne se laissant pas impressionner par le relèvement d'objectifs du groupe automobile allemand.



Le titre du constructeur de véhicules haut de gamme abandonne 0,9% vers 10h30, accusant l'une des plus fortes de baisse du DAX 40, ce qui porte à 14,5% son repli depuis le début de l'année.



Mercedes a annoncé ce matin avoir dégagé de 'solides' résultats financiers au troisième trimestre à la faveur d'une demande 'robuste' et de la vigueur des prix de ses voitures et de ses camionnettes.



Le groupe de Stuttgart, qui dit avoir également tiré parti de sa 'discipline' en matière de coûts, affiche sur le trimestre un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 83% à 5,2 milliards d'euros.



Les analystes visaient, de leur côté, un résultat de 5,3 milliards d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 19% à 37,7 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 37,8 milliards.



Mercedes-Benz a par ailleurs relevé ses prévisions et déclare maintenant s'attendre à une hausse 'significative' de son bénéfice avant intérêts et impôt (Ebit) cette année, grâce à la solidité de ses marges, contre une 'légère hausse' envisagée jusqu'à présent.



Les analystes font néanmoins remarquer que ce relèvement d'objectifs était attendu par le marché, qui avait établi des anticipations élevées sur le groupe allemand.