Mercedes-Benz: le cash-flow dépasse les attentes en 2023

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX vendredi matin à la Bourse de Francfort après avoir fait état hier soir de résultats préliminaires bien meilleurs que prévu au titre de l'exercice 2023.



Selon ces chiffres, le flux de trésorerie disponible (FCF) issu des activités industrielles du constructeur automobile devrait ressortir à 11,3 milliards d'euros l'an dernier, alors que le consensus ne visait que 9,9 milliards.



Le groupe s'était précédemment donné comme objectif de faire croître son 'free cash flow' légèrement au-dessus du niveau atteint en 2022, c'est-à-dire 8,1 milliards d'euros.



Mercedes-Benz prévoit de publier ses résultats annuels détaillés le 22 février prochain.



En attendant, son titre grimpait de 2,5% vendredi à la Bourse de Francort.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +2.49%