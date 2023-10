Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: le BPA trimestriel recule de 6% information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz publie un chiffre d'affaires de 37,2 milliards d'euros au 3e trimestre, en recul de 1,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort en repli de 8%, à 4,91 milliards d'euros, laissant apparaître un bénéfice net de 3,72 milliards d'euros, en repli de 7% et un BPA de 3,44 euros (-6%).



Le FCF (industrial business) se contracte de 22,2%, à 2,34 milliards d'euros.



' L'équipe de Mercedes-Benz a obtenu des résultats solides malgré un environnement difficile. Nous continuons de faire preuve de résilience grâce à des produits recherchés et à une approche de mise sur le marché disciplinée. Tout en restant vigilants sur les perspectives macroéconomiques, nous confirmons nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2023', a commenté Harald Wilhelm, directeur financier de Mercedes-Benz Group AG.





