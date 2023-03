Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: lance son nouveau GLC Coupé information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce la sortie de son nouveau GLC Coupé, ' le modèle lifestyle de la famille des SUV '.



Disponible sur les marchés d'Europe occidentale à partir de juillet 2023, ce SUV GLC Coupé présente un design ' élégant et un plaisir de conduire dynamique ', annonce la société.



Tous les modèles sont équipés de la technologie de propulsion électrique, soit en tant qu'hybride rechargeable, soit en tant qu'hybride léger.



Les équipements de série ont été ' considérablement améliorés ', précise Mercedes-Benz, fière également de la présence du système d'infodivertissement MBUX de dernière génération.





