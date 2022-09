Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: lance les ventes d'autres modèles SUV information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz opère le lancement des ventes d'autres modèles de sa gamme SUV.



Deux modèles hybrides rechargeables ainsi qu'une autre version diesel peuvent être commandés dès maintenant.



Le nouveau Mercedes-Benz GLC est disponible exclusivement en version hybride. Deux modèles hybrides rechargeables complètent désormais la gamme de la famille de SUV de la marque : le GLC 300 et le GLC 400 e 4MATIC, à partir de 71400E.



En décembre 2022, un autre mild hybrid, suivra. Trois mild hybrides sont déjà disponibles à la commande depuis juillet 2022, à partir de 57 631,70 euros.



Les nouveaux modèles continuent d'arriver à un rythme soutenu : le printemps 2023 verra le lancement sur le marché du troisième modèle hybride rechargeable, le GLC 300 de 4MATIC.





