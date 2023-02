Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: la voiture transformée en bureau avec Cisco information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé lundi lors du salon Mobile World Congress de Barcelone qu'il collaborait avec Mercedes-Benz en vue de transformer l'habitacle des nouvelles berlines Classe E du constructeur automobile allemand en véritable espace de travail.



D'après un prototype dévoilé pour l'occasion, l'intérieur des nouvelles Classe E modèles sera équipé de connexions Wi-Fi et aux données cellulaires permettant d'avoir accès à Webex App, l'application tout-en-un de Cisco qui permet de passer des appels, d'organiser des réunions à distance ou d'envoyer des messages.



Cette offre sera proposée au sein de tous les modèles de la nouvelle gamme Classe E, qui doit arriver chez les concessionnaires Mercedes-Benz au printemps.



'Ce partenariat aidera les gens à travailler en toute sécurité et confortablement dans leur véhicule, avec le luxe moderne et les fonctions intuitives auxquels les clients de Mercedes-Benz et de Webex sont habitués', résume Cisco dans un communiqué.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +0.99%