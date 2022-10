Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes‑Benz: l'audio 'spatial' d'Apple va être intégré information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Mercedes‑Benz a annoncé lundi qu'il allait proposer la technologie audio 'spatiale' d'Apple Music sur ses modèles les plus haut de gamme.



Ce son spatial au format Dolby Atmos développé par Apple sera intégré pour la première fois en série au sein du système d'info-divertissement MBUX sur les Mercedes‑Maybach Class S, les compactes et les SUV EQS, ainsi que sur les gammes EQE, EQE SUV et Class S.



La Mercedes‑Maybach en version limitée imaginée par Virgil Abloh avait été le premier modèle Mercedes‑Benz à intégrer cette technologie de son 'multidimensionnel' à partir d'un dispositif Burmester 4D qui s'appuyait sur 31 haut-parleurs, huit transducteurs acoustiques (deux par siège) et deux amplificateurs pour une puissance totale de 1750 watts.





