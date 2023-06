Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: inaugure une succursale à Berlin information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz célébrera le 10 juin la réouverture de sa succursale berlinoise, soit un centre ultra-moderne de 7500 m2 situé le quartier de Marienfelde.



Le projet de construction a été achevé avec succès et le site accueillera notamment une salle d'exposition, un hall de livraison, un atelier et des zones de service, un complexe de bureaux ou encore une cour verte.



Cette nouvelle succursale berlinoise permettra au constructeur de proposer à ses clients une gamme complète de services d'assistance en termes de vente et de service pour les voitures particulières ainsi que tous les services d'atelier pour les fourgons.



' Le nouveau centre offre une plate-forme unique pour découvrir notre variété de produits dans le domaine de l'électromobilité et pour présenter notre marque. Nous créons un environnement inspirant pour nos clients et nos employés dévoués qui incarnent l'avenir de la mobilité durable ', souligne Hans-Bahne Hansen, directeur général de la succursale Mercedes-Benz.







