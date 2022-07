Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: hausse de 7% du CA à 36,4MdsE 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - La rentabilité ajustée des ventes (RoS) de Mercedes-Benz Cars au 2ème trimestre 2022 atteint 14,2 % (2ème trimestre 2021 : 12,8 %).



Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7 % pour atteindre 36,4 milliards d'euros (2ème trimestre 2021: 34,1 milliards d'euros) et l'EBIT ajusté a augmenté de 8 % pour atteindre 4,9 milliards d'euros (2ème trimestre 2021 : 4,6 milliards d'euros). Le bénéfice net ressort à 3,198 milliards d'euros (contre 3,139 milliards d'euros au 2ème trimestre 2021).



Malgré une baisse des ventes de 7% due aux semi-conducteurs, le chiffre d'affaires de Mercedes-Benz Cars a augmenté de 8% et l'EBIT ajusté de 20%.

Les ventes de Mercedes-Benz Cars se sont élevées à 487 100 véhicules au deuxième trimestre (2ème trimestre 2021: 521 200 véhicules).



Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle est désormais considéré comme étant 'au niveau de l'année précédente' ; le rendement des ventes ajusté de Mercedes-Benz Cars pour 2022 est estimé entre 12 à 14 %.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +2.60%