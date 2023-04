Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mercedes-Benz: hausse de 3% des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedes-Benz ont atteint 503 500 unités au premier trimestre (+3%), stimulées par les marchés européens, principalement l'Allemagne (+21%), l'Italie (+22%) et l'Espagne (+28%).



Les ventes de véhicules électriques à batterie ont atteint 51 600 unités (+89 %) au premier trimestre, soit 10 % des ventes totales, contre 6 % l'année précédente.



Les ventes de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 327 % aux États-Unis et de 41 % en Europe.



Le premier trimestre est le plus fort jamais enregistré par Mercedes-AMG, la Classe G et Mercedes-Maybach. Les ventes de véhicules haut de gamme augmentent de 18 % pour atteindre 91 800 unités.



'Le désir de nos clients pour nos produits hauts de gamme et nos véhicules électriques à batterie est la force motrice de notre résultat de vente au premier trimestre. Pour ce qui est de l'avenir, je suis déjà enthousiaste à l'idée de la première mondiale du premier SUV Mercedes-Maybach EQS entièrement électrique, qui aura lieu la semaine prochaine.' a déclaré Britta Seeger, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, responsable du marketing et des ventes de Mercedes-Benz Cars.