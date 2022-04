Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz Group: un nouveau SUV 100% électrique information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 16:33









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a officiellement dévoilé ce mardi son nouveau EQS SUV, le troisième véhicule issu de sa plateforme de conception 100% électrique.



Avec une distance entre ses essieux d'un peu plus de 3,2 mètres, l'EQS SUV affiche la même longueur que l'EQS Saloon, mais une hauteur supérieure de 20 centimètres à celle de son prédécesseur.



Sur la base d'un moteur électrique développant une capacité de 400 kW, ce véhicule de luxe dispose d'une autonomie pouvant atteindre 660 km.



Suite à 15 minutes de temps de charge sur une borne de recharge rapide, il est à même de parcourir près de 250 km.



Mercedes-Benz prévoit de lancer l'EQS SUV dans la deuxième moitié de l'année.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +2.01%