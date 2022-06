Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz Group: nomme un directeur de la stratégie information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group a annoncé mardi la nomination de Paul Gao, un consultant de McKinsey, au poste nouvellement créé de directeur de la stratégie, avec prise d'effet au 1er juillet.



Dans un communiqué, le constructeur allemand souligne que Gao dispose de plusieurs décennies d'expérience dans le secteur automobile, à la fois pour le compte de clients chinois et internationaux.



Au sein de Mercedes-Benz, son rôle consistera à apporter un éclairage concernant les spécificités des grands marchés asiatiques avant que le groupe de Stuttgart ne prenne ses décisions stratégiques.



Le cadre, qui occupait jusqu'ici les fonctions d'associé senior au bureau McKinsey de Hong Kong, sera placé sous la responsabilité directe d'Ola Kallenius, le directeur général du groupe.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +2.08%