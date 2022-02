Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz Group: le changement de nom est effectif information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le géant automobile allemand Daimler a annoncé mardi qu'il changeait de nom aujourd'hui pour devenir officiellement Mercedes-Benz Group.



Après la prise d'indépendance réussie de sa filiale de camions Daimler Truck, entrée en Bourse au mois de décembre, le groupe avait décidé de se rebaptiser afin de mettre en avant son exposition au marché des voitures.



La marque Mercedes-Benz avait été créée en 1926 lorsque Carl Benz et Gottlieb Daimler avaient décidé de fusionner leurs deux sociétés avec l'objectif de 'révolutionner' la production automobile.



Le nouveau périmètre de Mercedes-Benz regroupera les marques Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que les activités de camionnettes de l'ancien ensemble.



Le titre continuera de coter sur le DAX, l'indice de référence de la Bourse de Francfort, mais sous le ticker 'MBG' et non plus sous le mnémonique 'DAI'.



Pour mémoire, Mercedes-Benz Group conserve toujours une participation de 35% au capital de Daimler Truck.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.61%