Mercedes-Benz Group: en vue après ses résultats provisoires

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group gagne près de 5% vendredi matin à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats annuels préliminaires supérieurs aux objectifs que le constructeur s'était fixé.



L'ex-Daimler a annoncé ce matin qu'il s'attendait à ce que sa branche automobile Mercedes-Benz Cars & Vans, sa principale division, génère une marge bénéficiaire de 12,7% sur l'exercice écoulé.



A titre de comparaison, le groupe avait fourni un objectif de marge situé dans un intervalle compris entre 10% et 12%.



En dépit de la pénurie actuelle de semi-conducteurs, la division a réalisé une marge de 15% sur le quatrième trimestre, grâce à des prix solides, à un mix produit favorable et à des performances positives dans la vente de véhicules d'occasion.



Mercedes-Benz Group souligne que la forte rentabilité de sa branche automobile devrait se répercuter au niveau de son flux de trésorerie annuel, lui aussi attendu au-dessus des objectifs communiqués par la société.



Cette publication a agréablement surpris les investisseurs avant la parution des résultats définitifs du groupe, prévue le 24 février.



Le titre du groupe allemand gagne actuellement 4,8%, en tête de l'indice DAX 40 et de l'Euro STOXX 50 de la zone euro.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +6.78%