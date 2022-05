Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz Group: en hausse, un broker passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 17:03









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group gagne près de 1% à Francfort, porté par une analyse d'AlphaValue qui a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'accumuler' à 'achat', estimant que la stratégie orientée vers le luxe adoptée par le constructeur commençait à porter ses fruits.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant fait remarquer que les résultats de premier trimestre du groupe allemand ont été portés par ses véhicules haut de gamme, qui représentent désormais 16% des ventes en volumes, avec certains modèles indisponibles jusqu'à la fin de l'année.



Pour le cabinet parisien, cette dynamique favorable devrait soutenir la progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, en dépit des problèmes posés par la pénurie de semi-conducteurs et le renchérissement des matières premières.



AlphaValue note qu'aux niveaux de valorisation actuels (PER 2022 de 5,5x), il existe une disparité évidente entre la performance de l'action et l'excellence de l'exécution du constructeur automobile.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +0.46%