Mercedes-Benz: fait face à une hausse des contrefaçons information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que le commerce mondial de produits contrefaits siglés de sa marque continue de croître, notamment sur la toile.



Ainsi, en 2022, le nombre d'annonces contrefaites supprimées sur les plateformes a augmenté de plus de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de 155 000 cas.



En 2022, un total de plus de 1,6 million de produits contrefaits ont été saisis lors de plus de 620 opérations.



'La qualité des produits contrefaits est généralement médiocre et ne répond pas aux exigences légales minimales en matière de sécurité. Par conséquent, la contrefaçon représente un risque important pour la santé et la sécurité des usagers de la route', indique le constructeur.



Une équipe mondiale du Centre de compétence en matière de propriété intellectuelle de Mercedes-Benz travaille en étroite collaboration avec les autorités douanières et policières du monde entier pour mettre un terme à ce phénomène.