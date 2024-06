Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: facilité de crédit de 11 MdsE renouvelée information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group annonce avoir renouvelé sa facilité de crédit syndiqué de 11 milliards d'euros avec un consortium de banques internationales pour une durée de cinq ans, avec deux possibilités de prolongation d'un an, assurant ainsi sa position financière jusqu'en 2029.



Malgré des taux d'intérêt élevés, Mercedes-Benz estime avoir obtenu des conditions favorables et réduit le nombre de banques participantes.



Le consortium de 32 banques d'Europe, d'Asie et d'Amérique, coordonné par Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank et MUFG, souligne l'orientation mondiale de Mercedes-Benz.





Valeurs associées MERCEDES-BENZGR 63,69 EUR XETRA -1,01%