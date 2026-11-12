Mercedes-Benz envisage des fermetures d'usines en Allemagne et y suspend tout nouvel investissement

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Le géant de l'automobile en crise Mercedes-Benz a annoncé jeudi envisager la fermeture d'usines en Allemagne et suspendre tout nouvel investissement dans le pays, estimant devoir réduire drastiquement ses coûts de production face à la concurrence chinoise de plus en plus intense.

Dans un entretien diffusé en interne auprès des salariés, que l'AFP a pu obtenir, la membre du directoire Britta Seeger a jugé nécessaire d'"examiner de manière plus concrète" l'option de fermetures de sites de production.

Confronté à un net recul de ses ventes en Chine qui pèse sur ses bénéfices, le constructeur de Stuttgart (sud-ouest) négocie avec les représentants du personnel de nouvelles mesures d'économie afin de restaurer sa compétitivité.

"Nous sommes désormais contraints d'examiner avec attention quels sites allemands nous devrions fermer si nous ne parvenions pas à modifier la structure de nos coûts", a expliqué un autre membre du directoire, Michael Schiebe, cité dans l'interview.

"Nous fabriquerons alors les prochains modèles exclusivement à l'étranger", a-t-il ajouté.

Le dirigeant a par ailleurs annoncé l'arrêt de tout nouvel investissement dans les sites allemands du groupe tant qu'aucun accord permettant de réduire les coûts n'aura été trouvé.

Selon lui, les décisions concernant la prochaine génération de véhicules doivent être prises dès maintenant, ce qui accentue la pression sur les négociations en cours.

Celles-ci se déroulent notamment sur fond de discussions salariales avec le syndicat IG Metall, qui réclame une hausse de 5 % des salaires, jugée "totalement excessive" par Mme Seeger.

"Une telle augmentation ferait encore grimper les coûts du travail, déjà élevés en Allemagne, alors qu'ils sont déjà aujourd'hui bien trop élevés dans la comparaison internationale", a-t-elle estimé.

Pour se relancer, le groupe mise également sur une vaste "offensive de productivité". Mais "malgré des discussions intensives, aucun corridor de solution ne se dessine malheureusement pour l'instant", selon Mme Seeger.

Mercedes-Benz envisage une augmentation du temps de travail sans compensation salariale et remet en question la semaine de 35 heures, un acquis historique de l'industrie métallurgique dont l'automobile relève en Allemagne.

"Ce sont des sujets inconfortables", a reconnu Mme Seeger, mais c'est selon elle "la seule manière de préserver l'emploi en Allemagne".