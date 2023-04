Mercedes-Benz en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

La marge opérationnelle ajustée de la division Mercedes-Benz Vans a augmenté à 15,6 % grâce à une amélioration substantielle des prix nets et à une augmentation des ventes unitaires, tandis que l'EBIT du groupe Mercedes Benz a augmenté pour atteindre 5,5 milliards d'euros, " principalement en raison de l'augmentation de l'EBIT de la division Mercedes-Benz Vans ".

(AOF) - Mercedes-Benz (+1,77% à 69,44 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’Eurostoxx50 après avoir annoncé de solides résultats préliminaires au premier trimestre 2023. Le constructeur automobile affiche une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 14,8 %, contre un consensus de 13,2% selon UBS. La forte rentabilité des divisions automobiles s'est traduite par un flux de trésorerie disponible industriel de 2,2 milliards d'euros, dépassant largement le consensus de 1,2 milliard selon UBS. Le groupe invoque « une tarification nette saine, une augmentation des ventes et un bon mix produit ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.