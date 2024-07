Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: émission obligataire verte en Chine information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que sa division Mercedes-Benz Auto Finance a émis avec succès sa première titrisation verte (Green Auto Loan Asset-Backed Security - ABS) en juillet 2024 sur le marché obligataire interbancaire chinois.



765 millions de RMB (100 millions d'euros) ont été émis avec une durée de vie moyenne pondérée de 1,42 année et un taux de coupon de 1,87 %.



Il s'agit de la première ABS verte émise par Mercedes-Benz dans le monde et Mercedes-Benz est la première entreprise automobile étrangère à avoir émis une titrisation verte en Chine.



'En ligne avec notre Ambition 2039, nous continuons à développer notre stratégie de finance verte. Avec cette ABS verte, nous offrons aux investisseurs du marché des capitaux chinois un nouvel investissement financier vert. En 2022 et 2023, nous avions déjà émis avec succès des Green Panda Bonds', rappelle Steffen Hoffmann, Responsable de la trésorerie et des relations avec les investisseurs de Mercedes-Benz Group AG.





