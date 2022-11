Mercedes-Benz émet une obligation verte en Chine pour 68 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le produit net de l'opération sera versé à la filiale de Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Leasing Co., Ltd. située en Chine, qui utilisera ces fonds pour financer de nouveaux contrats de location de véhicules électriques à batterie.

Il s'agit de la première obligation verte de Mercedes-Benz en dehors du marché européen et Mercedes-Benz est la première entreprise automobile à émettre une obligation Green Panda Bond en Chine.

L'obligation, qui a été sursouscrite 3,1 fois, est garantie par Mercedes-Benz Group AG. L'émission a été organisée par la Banque de Chine et HSBC.

(AOF) - Mercedes-Benz International Finance B.V., filiale du constructeur automobile, a émis avec succès, le 24 novembre 2022, sa première obligation Green Panda Bond, d'un montant de 500 millions de RMB (environ 68 millions d'euros), d'une durée de deux ans et avec un taux d'intérêt nominal de 2,9 % sur le marché obligataire interbancaire chinois.

