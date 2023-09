Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mercedes-Benz: Drive Pilot est disponible aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce la disponibilité aux États-Unis de Drive Pilot, le premier système au monde certifié SAE niveau 3 pour le marché américain.



Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile à recevoir l'approbation de l'État américain pour le déploiement d'un véhicule à conduite automatisée de niveau 3 SAE



La version prête pour la production du Drive Pilot fera ses débuts sur route en Californie et au Nevada fin 2023 avec une flotte limitée de berlines EQS équipées de niveau 3.



Début 2024, Mercedes-Benz prévoit de livrer à ses clients des modèles de berline EQS et de Classe S MY2024 équipés de Drive Pilot auprès des concessionnaires Mercedes-Benz en Californie et au Nevada.



' La sécurité est l'une des valeurs fondamentales de Mercedes-Benz. Une gestion responsable de cette technologie est notre priorité absolue et la clé de son acceptation par les clients et par la société ' a déclaré Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes‑Benz Group AG, directeur de la technologie, responsable du développement et des achats.