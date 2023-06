Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mercedes-Benz: Drive Pilot certifié par l'État de Californie information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce aujourd'hui que son système Drive Pilot, leader de sa catégorie, pour la conduite automatisée sous conditions SAE Level 3, a reçu la certification de l'État de Californie.



Avec cette étape importante, Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile autorisé à introduire un tel système SAE Level 3 dans un véhicule de série destiné à être utilisé sur les autoroutes publiques de l'État le plus peuplé des États-Unis.



Drive Pilot sera disponible sur le marché américain en tant qu'option pour les modèles Mercedes-Benz Classe S et EQS Sedan de l'année modèle 2024, les premières voitures étant livrées aux clients à la fin de l'année 2023.



L'État du Nevada a déjà confirmé la conformité du système avec les réglementations de l'État en janvier 2023, et Mercedes-Benz a l'ambition d'étendre la disponibilité de ce système révolutionnaire à d'autres marchés à l'avenir.



' Mercedes-Benz Drive Pilot est le seul système SAE de niveau 3 au monde à bénéficier d'une homologation internationale. Cette certification confirme une fois de plus que la redondance est l'approche sûre et donc la bonne ', déclare Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, directeur de la technologie et responsable du développement.