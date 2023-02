Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Surperformant la tendance à Francfort, Mercedes-Benz gagne 1% sur fond de propos favorables de la part de Stifel, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours relevé de 84 à 86 euros.



Le broker estime que la vision optimiste du groupe allemand pour 2023 'se fonde sur des bases solides', considérant notamment que 'l'électrification permet à Mercedes de vendre de grandes voitures à moteur à combustion interne avec des marges riches'.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +0.67%