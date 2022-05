Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: dans le vert après l'analyse d'UBS information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse du jour d'UBS qui confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 90 E.



A l'occasion d'un point stratégique organisé sur la Côte d'Azur, le groupe automobile allemand s'est donné comme objectif de dégager une marge d'exploitation de l'ordre de 14% d'ici au milieu de la décennie, sous réserve de conditions de marché 'favorables'.



Mercedes-Benz a précisé également s'attendre à ce que ses ventes de véhicules de luxe progressent d'environ 60% d'ici à 2026.



' Une stratégie de produits de luxe convaincante et une augmentation largement attendue de 300 points de base des objectifs de marge LT ' indique UBS.



' L'action est une valeur de premier ordre, avec un fort intérêt à court terme et une sous-pondération des fonds spéculatifs ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +1.99%