Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: contrat prolongé pour James Allison en F1 information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que James Allison, le directeur de son équipe de F1, a signé une prolongation de contrat à long terme, une décision importante en prévision de la nouvelle réglementation technique qui sera mise en oeuvre à partir de 2026.



James Allison a rejoint l'équipe en 2017 en tant que directeur technique, supervisant une longue période de succès avec notamment quatre titres pilotes et cinq championnats constructeurs consécutifs.



' Je suis ravi que James ait engagé son avenir à long terme dans l'équipe. En termes simples, il est le leader technique le plus impressionnant de notre sport. Son esprit de gladiateur, ainsi que ses connaissances, son expérience et sa détermination le rendent sans égal ' a commenté Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1.







Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +0.88%