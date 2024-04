Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: contraction de 22,5% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz publie un chiffre d'affaires de 35 873 ME au titre du 1er trimestre, en repli de 4,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté affiche une contraction de 33,6%, à 3598 ME, et le bénéfice net ressort à 3025 ME, en baisse de 24,6% mais supérieur au consensus, soit un BPA de 2,86 euros en recul de 22,5%.



Le FCF ressort quant à lui à 2233 ME, en hausse de 3,2%.



'Tout en restant vigilants sur les perspectives macroéconomiques et géopolitiques mondiales, nous confirmons nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2024', a souligné Harald Wilhelm, directeur financier de Mercedes-Benz Group AG.



Pour 2024, le constructeur cible un chiffre d'affaires du groupe au même niveau qu'en 2023. L'EBIT du Groupe et le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle sont attendus légèrement inférieurs au niveau de l'année précédente.





