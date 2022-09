Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: changement à la tête de Mercedes-Benz Vans information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - Francesco Ciancia (48 ans) a été nommé directeur des opérations de Mercedes-Benz Vans. Il rejoint l'entreprise à compter du 1er octobre 2022.



Francesco Ciancia est actuellement responsable de la fabrication du segment bas-moyen pour la région Europe de Stellantis. Il succède au Dr. Ingo Ettischer.



'Son expérience et son expertise en matière de fabrication à haute performance nous permettra d'augmenter la productivité et d'accélérer encore la transformation électrique de la division fourgons', déclare Mathias Geisen, responsable de Mercedes-Benz Vans.



Francesco Ciancia a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile et était dernièrement responsable de la fabrication du segment Low-Mid pour la région Europe élargie chez Stellantis. Dans ce contexte, il était responsable de neuf usines.





