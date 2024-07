Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: BPA trimestriel en repli du 11,7% information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Mercedes-Benz publie un chiffre d'affaires de 36,7 milliards d'euros au titre du 2e trimestre, en recul de 3,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, l'EBIT recule de 19,1%, à 4,03 milliards d'euros laissant apparaître un bénéfice net de 3,06 milliards d'euros (-15,9%). Le BPA trimestriel ressort à 2,95 euros, en repli de 11,7%.



Du point de vue des perspectives, le groupe Mercedes-Benz confirme ses prévisions pour 2024, estimant que le CA du groupe devrait rester au niveau de l'année précédente (les prévisions de chiffre d'affaires de Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans et Mercedes-Benz Mobility étant inchangées).



L'EBIT du groupe est attendu 'légèrement inférieur au niveau de l'année précédente', tout comme le flux de trésorerie disponible, anticipé 'légèrement inférieur aux très bons niveaux de 2023'.





