Mercedes-Benz: baisse de 4% des ventes au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedes-Benz Cars ont atteint 510 600 véhicules (-4 %) au troisième trimestre. Les ventes de la Mercedes-Maybach ont en revanche augmenté de 26 % au cours de la même période.



Les ventes totales ont atteint 1 529 800 unités (+2 %) au cours des trois trimestres de l'année 2023.



Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) Mercedes-Benz Cars ont atteint 61 600 unités (+66 %) au troisième trimestre, stimulées par les modèles EQA (+108 %) et EQB (+96 %).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes de véhicules électriques à batterie Mercedes-Benz Passenger Car ont presque doublé (+97 %) et les ventes de véhicules haut de gamme ont augmenté de 6 %.





